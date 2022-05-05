Казань, 5 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки подтвердили 201 случай заражения коронавирусом, накануне выявили 204 инфицированных. По данным общероссийского оперативного штаба на 5 мая, в больницы за минувший день доставили 85 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрирован 145 661 случай заражения коронавирусом, выздоровели 139 652 пациента, скончались 1986 человек. За сутки выписали 212 пациентов, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии для оказания помощи ковид-пациентам задействовали 16 временных инфекционных госпиталей.

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