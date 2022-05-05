Москва, 5 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Правительство приняло меры для поддержки электронной торговли. Об этом 5 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Электронная торговля сегодня будет играть большую роль. Мы приняли важное решение — мы в том числе повысили пороги соответствующих товаров беспошлинной торговли через электронные площадки, что также поможет стимулировать импорт в нашу страну», — заявил Мишустин.