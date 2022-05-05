Калининград, , 11:24 — REGNUM Калининградский арбитраж удовлетворил исковое заявление федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» к ОАО «Верхне-Прегольский порт». Ответчика обязали освободить причал-стенку по Московскому проспекту, 300 в Калининграде. Решение судьи Зинченко может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Порт обязали убрать от причала плавкран, три баржи-площадки, а также три насыпи песчано-гравийной смеси, одну крановую электроколонку и восемь крановых грейферов. Ответчик должен передать ФГУП «Росморпорт» «указанный причал-стенку ГСЗ по акту сдачи-приемки в десятидневный срок со дня вступления решения суда законную силу». Если вердикт, вступивший в силу, не будет исполнен, то компании придется заплатить судебную неустойку — по 15 тыс. рублей за каждый день просрочки.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года.