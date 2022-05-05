Мадрид, , 11:23 — REGNUM Власти Испании приняли решение о заморозке 12 счетов и фондов, якобы связанных с российскими предпринимателями, на которых были наложены европейские санкции. Об этом сообщает Europa Press.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, помимо заморозки счетов и фондов, были задержаны три яхты, а также приняты меры в отношении 23 объектов недвижимости, которые также якобы связаны с российскими предпринимателями.

Антикоррупционные органы Испании уже направили властям информацию о 14 российских бизнесменах и о сотне связанных с ними физических и юридических лицах.