Сусанино, Костромская область, 5 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Бывшую главу посёлка Сусанино Костромской области Любовь Кузнецову осудили за халатность. Ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: СУ СК РФ по Костромской области Место трагедии.

Напомним, 9 августа 2020 года в посёлке произошла трагедия. По заброшенному строению на окраине населённого пункта гуляли подростки — 14-летняя девочка и 13-летний мальчик. В какой-то момент конструкция обрушилась. Девочка погибла под бетонной плитой, юноша получил тяжелые травмы позвоночника.

Ответственность за подобные объекты лежит на главе поселения. Как установило следствие, недостроенный деткомбинат находился в опасном состоянии на протяжении 20 лет, однако чиновница не пыталась найти собственника здания, не распорядилась снести или законсервировать конструкцию.

Кроме этого, за 19 дней до трагедии в полицию поступило сообщение о том, что на недострое собираются дети. Проверка по обращению была проведена «формально», дополнительные рейды на этот счёт также не были проведены.

На суде Кузнецова принесла извинения матери погибшей девочки, но не признала свою вину. Рассмотрев дело, суд первой инстанции оправдал бывшую чиновницу. Прокуратура региона оспорила приговор и добилась назначения условного срока в Костромском областном суде. В 2020 году объект незавершенного строительства демонтировали.