5 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Санкционная война, развязанная странами Запада против России, в конечном итоге больно ударила по экономике европейских государств. Эксперты заговорили об угрозе глобальной продовольственной безопасности. По их мнению, голод в Северной Африке и на Ближнем Востоке станет серьёзной проблемой безопасности для Европы.

Арсен Шаяхметов, , 14:09 — REGNUM Санкционная война, развязанная странами Запада против России, в конечном итоге больно ударила по экономике европейских государств. Это заставило представителей европейского бизнеса искать возможности для возобновления контактов с российскими партнёрами. Иностранные предприниматели постепенно приходят к осознанию новой геополитической и экономической реальности и ищут пути обхода санкций. Это связано с тем, что объём убытков, которые понесли европейские предприниматели, оказался несопоставимо выше ожиданий и прогнозов западных аналитиков. Эксперты полагают, что западные компании и не рассчитывали на то, что их уход будет долгосрочным, но теперь им будет сложно вернуться на российский рынок.

Джон Доллман. Голод. 1904

На смену европейским компаниям придут восточные

Ряд западных компаний уже заявили о своей готовности вернуться в Россию. Так, сеть магазинов известной марки OBI возобновила работу в России, ожидая, что будет произведён ребрендинг, а активы переданы инвестиционно-строительной группе MAX. О своём нежелании уходить с российского рынка говорят и такие известные бренды, как McDonald’s, который уже озвучил потери в размере $127 млн только за два месяца простоя с начала острой фазы санкционной войны. По мнению экспертов, 67% из без малого 300 компаний, покинувших Россию с момента начала специальной военной операции, не предполагали, что их уход будет столь долгосрочным и, соответственно, не готовы нести масштабные финансовые потери.

Закрытый магазин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Эксперты полагают, что, несмотря на предпринимаемые западными компаниями усилия, российский бизнес в ближайшие годы ждёт переориентация на рынки восточных стран. Так, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что перспектив возвращения в Россию западных компаний в ближайшее время нет.

«Им просто не дадут этого сделать власти США и стран Европы, Запад слишком много усилий предпринял в последние два месяца для того, чтобы развалить российскую экономику. Таким образом, пока идет война Запада с Россией (и это уже даже не «холодная» война, а война другими средствами и возможностями: экономическими санкциями, накачкой Украины вооружением и т.д.), Запад не допустит, чтобы их компании вернулись в нашу страну, потому что это укрепит экономику России.

Олег Иванов Вместе с тем, когда мы говорим о зарубежном бизнесе, то, как правило, подразумеваем компании США и Европы. Однако на Западе свет клином не сошелся, и в последние годы появились сильные азиатские экономики, в первую очередь Китай, который, по оценкам многих специалистов, уже является первой экономикой мира. Также нужно понимать, что свято место пусто не бывает и более свободный в своих решениях бизнес очень быстро занимает освободившиеся ниши. Поэтому убежден, что в скором времени произойдет переориентирование российской экономки на более дружественные рынки развитых и динамично развивающихся стран — таких, как Китай, Турция, Израиль, Индия, Бразилия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Индонезия и другие».

Порт Шанхая Alex Needham

С ним согласен политконсультант Александр Семёнов, который отмечает, что, хотя сегодня формат взаимоотношений с западным бизнесом крайне ограничен, это создаёт условия для сотрудничества с китайским, индийским, африканским, южноамериканским бизнесом.

Александр Семёнов «Понятно, что требуется время для перестройки логистических цепочек. Полное восстановление взаимоотношений с западным бизнесом вполне возможно после решения украинского вопроса с нашей стороны. В итоге бизнес-логика возобладает, терять рынки никто не хочет. Сейчас же общественно-политическое давление, русофобская истерия не позволяет западному бизнесу действовать в рамках бизнес-логики».

По мнению политолога Сергея Белоконева, ключевой перестройкой российской экономики будет изменение взаимодействия с бизнесом стран Запада.

«Другие мировые рынки и крупные игроки — Китай, Индия, Турция, Иран, ряд крупных азиатских и африканских стран, как известно, более лояльны к России. Думаю, именно расширение сотрудничества с ними является будущим для экономического развития нашей страны не только на ближайшие годы, но и на десятилетия. Что касается Евросоюза и других сателлитов США, то ситуация будет развиваться по-разному, в зависимости от возможности Запада заместить российских бизнес-партнеров.

Сергей Белоконев Очевидно, что сельхозпродукция и агропромышленное сырьё типа зерна, семян подсолнечника и даже сахара будет закупаться у России в любом случае, поскольку это решает задачу глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом. А именно голод в Северной Африке и на Ближнем Востоке станет серьёзной проблемой безопасности для Европы. Думаю, что также в значительной степени российские энергоресурсы будут востребованы Европой. В тех секторах, где они смогут их заместить, там сотрудничество будет свернуто и его не будет несколько лет до формирования нового политического консенсуса».

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Тотальная блокада российского рынка проваливается

Видя, что российский рынок постепенно переориентируется на восточных партнёров, западные компании стали искать возможности для сохранения коммуникативных площадок, которые позволят впоследствии восстановить прежний формат сотрудничества. В качестве одной из возможных площадок может выступить столица Башкирии Уфа. На прошедшем на минувшей неделе круглом столе «Экономика против санкций» с такой идеей выступил депутат Европарламента Тьерри Мариани. Лояльный России европейский политик, а также группа бизнесменов из Старого Света, предложили учредить так называемый «Уфимский диалог» — площадку, на которой ежемесячно будут встречаться представители российского и зарубежного бизнеса, а также политики из России и европейских стран. Координатором проекта предложено сделать премьера башкирского правительства, который уже имеет большой опыт взаимодействия с зарубежным бизнесом, а в своё время был организатором и вдохновителем Ялтинского международного экономического форума. Вместе с тем уже в рамках круглого стола высказывались мнения, что западным компаниям будет сложно удержаться на российском рынке в нынешних условиях. Такую позицию разделяют и отечественные эксперты.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани ФРД

Александр Семёнов отмечает, что не на весь западный бизнес повлияла «русофобская истерия».

Александр Семёнов «Тут и KFC, и ОБИ, и многие другие компании. Их пример сейчас важен именно как пример для других, что работать с Россией можно и нужно. Естественно, для регионов важен тот факт, что западный бизнес остаётся — это рабочие места, налоги в региональные бюджеты. Опять-таки психологический эффект, который демонстрирует, что тотальная блокада России со стороны коллективного Запада проваливается».

По мнению Сергея Белоконева, стоит обратить внимание на то, что западные компании итак доминировали в ряде высокодоходных ниш товаров народного потребления.

Сергей Белоконев «Одежда, обувь, косметика, мебель и аксессуары — думаю, в этих нишах они попытаются остаться. Но и сотрудничества там взаимовыгодного не наблюдается. Для того, чтобы понять, как технически будет организовано сотрудничество с западными компаниями, надо обратить внимание на опыт Ирана и других стран, испытывающих санкционное давление уже достаточно давно».

Очевидно, несмотря на желание представителей европейского бизнеса сохранить деловые контакты с Россией, это сложно будет сделать в условиях жёстких экономических санкций. Российское государство и бизнес перешли к рациональной модели, которая предполагает взаимовыгодное сотрудничество с теми компаниями, которые готовы сотрудничать с Россией независимо от внешнеполитической конъюнктуры. Такие компании есть и в европейских странах, но каково будет их число — вопрос пока открытый.