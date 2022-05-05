Арсен Шаяхметов, 5 мая 2022, 14:09 — REGNUM Санкционная война, развязанная странами Запада против России, в конечном итоге больно ударила по экономике европейских государств. Это заставило представителей европейского бизнеса искать возможности для возобновления контактов с российскими партнёрами. Иностранные предприниматели постепенно приходят к осознанию новой геополитической и экономической реальности и ищут пути обхода санкций. Это связано с тем, что объём убытков, которые понесли европейские предприниматели, оказался несопоставимо выше ожиданий и прогнозов западных аналитиков. Эксперты полагают, что западные компании и не рассчитывали на то, что их уход будет долгосрочным, но теперь им будет сложно вернуться на российский рынок.
На смену европейским компаниям придут восточные
Ряд западных компаний уже заявили о своей готовности вернуться в Россию. Так, сеть магазинов известной марки OBI возобновила работу в России, ожидая, что будет произведён ребрендинг, а активы переданы инвестиционно-строительной группе MAX. О своём нежелании уходить с российского рынка говорят и такие известные бренды, как McDonald’s, который уже озвучил потери в размере $127 млн только за два месяца простоя с начала острой фазы санкционной войны. По мнению экспертов, 67% из без малого 300 компаний, покинувших Россию с момента начала специальной военной операции, не предполагали, что их уход будет столь долгосрочным и, соответственно, не готовы нести масштабные финансовые потери.
Эксперты полагают, что, несмотря на предпринимаемые западными компаниями усилия, российский бизнес в ближайшие годы ждёт переориентация на рынки восточных стран. Так, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что перспектив возвращения в Россию западных компаний в ближайшее время нет.
С ним согласен политконсультант Александр Семёнов, который отмечает, что, хотя сегодня формат взаимоотношений с западным бизнесом крайне ограничен, это создаёт условия для сотрудничества с китайским, индийским, африканским, южноамериканским бизнесом.
По мнению политолога Сергея Белоконева, ключевой перестройкой российской экономики будет изменение взаимодействия с бизнесом стран Запада.
Тотальная блокада российского рынка проваливается
Видя, что российский рынок постепенно переориентируется на восточных партнёров, западные компании стали искать возможности для сохранения коммуникативных площадок, которые позволят впоследствии восстановить прежний формат сотрудничества. В качестве одной из возможных площадок может выступить столица Башкирии Уфа. На прошедшем на минувшей неделе круглом столе «Экономика против санкций» с такой идеей выступил депутат Европарламента Тьерри Мариани. Лояльный России европейский политик, а также группа бизнесменов из Старого Света, предложили учредить так называемый «Уфимский диалог» — площадку, на которой ежемесячно будут встречаться представители российского и зарубежного бизнеса, а также политики из России и европейских стран. Координатором проекта предложено сделать премьера башкирского правительства, который уже имеет большой опыт взаимодействия с зарубежным бизнесом, а в своё время был организатором и вдохновителем Ялтинского международного экономического форума. Вместе с тем уже в рамках круглого стола высказывались мнения, что западным компаниям будет сложно удержаться на российском рынке в нынешних условиях. Такую позицию разделяют и отечественные эксперты.
Александр Семёнов отмечает, что не на весь западный бизнес повлияла «русофобская истерия».
По мнению Сергея Белоконева, стоит обратить внимание на то, что западные компании итак доминировали в ряде высокодоходных ниш товаров народного потребления.
Очевидно, несмотря на желание представителей европейского бизнеса сохранить деловые контакты с Россией, это сложно будет сделать в условиях жёстких экономических санкций. Российское государство и бизнес перешли к рациональной модели, которая предполагает взаимовыгодное сотрудничество с теми компаниями, которые готовы сотрудничать с Россией независимо от внешнеполитической конъюнктуры. Такие компании есть и в европейских странах, но каково будет их число — вопрос пока открытый.