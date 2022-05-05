Киев, , 11:22 — REGNUM Блогера и политика Анатолия Шария подозревают в совершении госизмены, а также нарушении равноправия граждан. Об этом 5 мая сообщает телеграм-канал Службы безопасности Украины.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

В СБУ рассказали о задержании Шария правоохранительными органами Испании. Видеоблогера подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 111 («Государственная измена») и ст. 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»).

В спецслужбе считают, что Шарий «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».

В СБУ полагают, что блогер мог действовать «по заказу иностранных структур».