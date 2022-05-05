Москва, 5 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. У американского и британского оружия, поставленного Украине, истекли сроки хранения и часто случались осечки. Об этом рассказал попавший в плен украинский военный в видео, опубликованном Министерством обороны России.

Министерство обороны Украины Поставки противотанковых гранатометов NLAW на Украину

По его словам, осечки случались у переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и гранатомётов NLAW. Обычно стреляли «один из четырёх», также наблюдались неразрывы снарядов или срабатывания в 50 метрах до цели.

В большинстве случаев аккумуляторы были просрочены, на партиях был указан год истечения срока хранения.

«Военная помощь от Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хвалёные ПТУР и гранатомёты их Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике такими, какими они были на самом деле», — заявил пленный.

Он добавил, что обучали обращаться с этим оружием в ходе теоретических занятий на полигонах. На практических учениях были осечки, но вникать в это не удавалось.

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