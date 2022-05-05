Кабул, 5 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В 2021 году в афганской провинции Балх от талассемии умерли десять детей, сообщает «Шафакна».

Fnaq Костный мозг

Талассемия является наследственной или генетической анемией, которая передаётся от родителей к детям. Это заболевание вызывает нарушение воспроизводства крови, в результате чего у больных затрудняется дыхание.

Наджибулла Тавоно, директор отдела здравоохранения Балха, отметил, что основным методом лечения больных талассемией является трансплантация костного мозга, которую отдел здравоохранения не может сделать из-за её высокой стоимости. По его словам, каждая пересадка костного мозга стоит 30 тысяч долларов.

Ранее больных талассемией, нуждавшихся в пересадке костного мозга, отправляли в Иран или Германию.

«Мы потеряли десять невинных детей, потому что основным методом лечения талассемии является не донорство крови, а пересадка костного мозга, что невозможно в Афганистане, — пояснил директор отдела здравоохранения Балха. — Раньше мы отправляли пациентов в Иран и Германию».

Согласно источнику, большинство детей, больных талассемией и приехавших в Мазари-Шариф для переливания крови в государственной больнице Абу Али ибн Сины, находятся в возрасте от одного года до двенадцати лет.

Наджибулла Тавоно добавил, что на учёте в отделе здравоохранения Балха состоит 230 детей, больных талассемией, и они приходят в государственную больницу Балха один или два раза в месяц для переливания крови.