Москва, , 11:19 — REGNUM Таможня должна обеспечить беспрепятственное поступление товаров первой необходимости в Россию. Об этом 5 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что сейчас крайне важно — это беспрепятственно быстрое поступление товаров первой необходимости, медицинских изделий, лекарств. При снижении таможенных пошлин и при, конечно, процедурах непростых экспорта-импорта тоже нужно всё упрощать», — заявил Мишустин.