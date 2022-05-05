Москва, 5 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Таможня должна обеспечить беспрепятственное поступление товаров первой необходимости в Россию. Об этом 5 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Что сейчас крайне важно — это беспрепятственно быстрое поступление товаров первой необходимости, медицинских изделий, лекарств. При снижении таможенных пошлин и при, конечно, процедурах непростых экспорта-импорта тоже нужно всё упрощать», — заявил Мишустин.