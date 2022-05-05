Тольятти, Самарская область, 5 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве местной жительницы в Тольятти. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Убийство

По версии следствия, днем 9 февраля 2022 года фигурант уголовного дела находился в квартире женщины в доме по улице Матросова, где обсуждал с ней вопросы проведения ремонта в этом помещении.

В материалах дела указано, что женщина отказалась от дальнейшего оказания услуг обвиняемым, в связи с этим между ними возникла ссора.

Следователи считают, что во время драки обвиняемый убил хозяйку квартиры.

По данному факту в отношении 34-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что обвиняемый был задержан полицейскими в аэропорту при попытке покинуть Россию. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре завершили расследование дела в отношении серийного убийцы.