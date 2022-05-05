Берлин, 5 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Сербия сохранит статус военно-нейтральной страны, которой она является. Об этом 5 мая заявил журналистам сербский президент Александр Вучич по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Берлине.

Zoran Žestić Александр Вучич

«Не знаю, о каких поворотах идет речь, потому что Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону. Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета — Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной», — сказал он.

Также Вучич уточнил, что уже в течение 70 дней слышит об изменении Белградом своего политического курса и добавил, что он сообщил «стратегические позиции» Сербии в начале кризиса на Украине.

«Уже 71 день Сербия стоит на тех же позициях», — отметил сербский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия к вопросу антироссийских санкций относится не так, как остальные страны Европы.