Москва, , 11:17 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не попала на заседание комитета ООН по информации из-за помех со стороны посольства США. Об этом 5 мая Захарова заявила в эфире «Соловьёв. Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они дали мне визу тогда, когда я даже при самых больших усилиях не смогла бы прибыть в Нью-Йорк до назначенного срока и даже во время назначенного срока», — сказала Захарова.

Она отметила, что нет прямых авиарейсов «Аэрофлота», поэтому прорабатывались все маршруты, в том числе через Израиль, Египет и Турцию.

По словам Захаровой, секретариат ООН сделал все от него зависящее, но страна, которая принимает ООН, устроила бюрократические проволочки.

Ранее США первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США.