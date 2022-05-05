Калуга, , 12:32 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 13 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 мая.

Коронавирус Permkrai.ru

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 14 человек. Днём ранее, 4 мая, в регионе было зарегистрировано 27 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 283 человек, 99 780 человек выздоровели. За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации областного министерства здравоохранения, в регионе резко снизился общий иммунитет населения к коронавирусу. Только за три последних месяца уровень иммунитета снизился с 64,3% до 43,2%. Последние девять недель наблюдается спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, что стало рекордным за весь период пандемии. Сейчас на госпитализации находится 158 ковид-пациентов. Большая часть заболевших ранее не вакцинирована от коронавируса.

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