Хихон, Испания, , 11:16 — REGNUM Правительство Испании действует с «абсолютной прозрачностью» в деле о шпионаже. Об этом в ходе посещения порта в Хихоне заявила министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Ракель Санчес.

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Она гарантировала, что когда Национальный разведывательный центр и Национальный криптологический центр завершат свои отчеты, они сообщат о случившемся «в том же духе прозрачности».

Ранее стало известно, что мобильные телефоны премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны страны Маргариты Роблес были взломаны неизвестными.

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