Хихон, Испания, 5 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Правительство Испании действует с «абсолютной прозрачностью» в деле о шпионаже. Об этом в ходе посещения порта в Хихоне заявила министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Ракель Санчес.

ИА REGNUM Испания

Она гарантировала, что когда Национальный разведывательный центр и Национальный криптологический центр завершат свои отчеты, они сообщат о случившемся «в том же духе прозрачности».

Ранее стало известно, что мобильные телефоны премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны страны Маргариты Роблес были взломаны неизвестными.