Нили, Афганистан, , 11:15 — REGNUM Два человека, в том числе водитель, погибли и ещё пятеро получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в уезде Мирамор афганской провинции Дайкунди. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Авария Tysto

Местные источники сообщают, что инцидент произошел 4 мая у деревни Ашти Гиро уезда Мирамор.

Уточняется, что легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Причиной аварии стали дефекты дорожного покрытия.

Пострадавшие были доставлены в больницу «Эскан» в Мираморе и находятся в критическом состоянии.

Дайкунди, расположенная в центре страны, — одна из самых гористых провинций со сложными дорогами, которая нередко становится местом смертельных ДТП.