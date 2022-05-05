Бугульма, Татария, , 11:23 — REGNUM Пытаясь заработать на бирже, 63-летний житель Бугульминского района Татарии потерял 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Интернет

Мужчина в октябре 2021 года в интернете увидел рекламу о возможности дополнительного заработка. Перейдя по ссылке, он узнал о получении прибыли путем покупки газа. По оставленным на сайте контактным данным ему позвонил брокер, который пояснил принцип работы на площадке. Мужчина скачал мобильное приложение и перевел первую сумму на брокерский счет. Какое-то время с ним общались разные сотрудники компании и убеждали вносить дополнительные средства.

Взятые в кредит деньги, мужчина переводил со своей карты на брокерский счет. Пострадавший постоянно отслеживал ситуацию и видел, что деньги прибавляются. Это продолжалось около пяти месяцев. Мужчина решил вывести «заработанные» средства со своего брокерского счета, но не смог. «Консультанты» каждый раз требовали оплатить то налог на прибыль, то проценты, разницу курса и предупреждали, что в случае неоплаты, свои деньги он вывести не сможет. Для снятия сомнений жителю Бугульмы злоумышленники прислали копии своих паспортов. После этого он начал выполнять все указания «брокеров» по переводу денег. Затем неизвестные начали настаивать о внесении еще 110 тыс. рублей. Только тогда потерпевший понял, что с ним общаются мошенники и обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани задержали мошенников, которые под видом обучения финансовой грамотности обманули более 80 человек.

Читайте также: В Татарии задержаны похитившие 53 млн рублей аферисты