Новосибирск, , 11:17 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки зафиксировано 179 природных пожаров, из которых 113 оперативно ликвидированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Травяные пожары 30.mchs.gov.ru

«В 40 случаях специалисты уже объявили о локализации возгорания. Угрозы населенным пунктам, в пятикилометровой зоне от которых действуют ландшафтные возгорания, нет», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 15 апреля на территории Новосибирской области действует особый противопожарный режим.

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