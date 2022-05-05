Мадрид, 5 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Депутат от «Левых республиканцев Каталонии» (ERC) Монтсеррат Басса после выступления министра обороны Маргариты Роблес в парламенте Испании заявила, что независимость «не может быть побеждена шпионажем». Об этом сообщает агентство EFE.

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«Неужели они шпионят за нами, потому что мы хотим быть независимыми? В течение многих лет и месяцев мы объявляли, что проведем референдум и провозгласим независимость», — сыронизировала Басса.

Она также заявила о «вони», которая годами исходит из испанской государственной канализации, и обвинила правительство в том, что оно «прикрывает свой позор, навешивая на расследование ярлык служебной тайны».