Севастополь, 5 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Положения о государственных закупках в бюджетных учреждениях опротестовала прокуратура Севастополя по итогам промеров исполнения госзаказчиками законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства 5 мая.

Ysia.ru Прокуратура

В частности, в ходе проверки прокуроры Гагаринского района установили, что положения о закупках пяти государственных заказчиков в сфере образования не соответствовали требованиями федерального законодательства. В числе нарушений — отсутствие обязанности членов комиссии уведомить заказчика о наличии личной заинтересованности в результатах определения поставщиков. Также в документах отсутствовал порядок принятия решения в случае равного распределения голосов присутствующих на заседании членов комиссии (право решающего голоса), неправомерно был увеличен срок рассмотрения комиссией первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Прокуратура принесла протесты на положения, они уже рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время документация приведена в соответствие с требованием законодательства.