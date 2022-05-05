Джакарта, 5 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли165 376 991 человек или 79,4% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом количество людей, которым была введена первая доза вакцины от COVID-19, составляет199 260 871 человек или 95,6%.

Число людей, которым была введена третья или бустерная доза вакцины, составляет40 181 376 человек или 19,2%.

Правительство Индонезии поставило цель привить от коронавируса208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Саудовской Аравии вновь открыло паломничество в 2022 году, в том числе для мусульман из Индонезии.

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