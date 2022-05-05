Екатеринбург, 5 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. На территории Свердловской области действует 19 природных пожаров, 10 из них локализованы. Об этом в ходе пресс-конференции 5 мая сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков.

Wikipedia.org Природный пожар

Все пожары находятся под контролем сотрудников МЧС. Возгорания не угрожают населённым пунктам. С пожарами в регионе готовы бороться около 6 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники. По словам Новикова, основная задача ведомства — защита объектов экономики и населённых пунктов от пожаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая огнеборцам удалось ликвидировать крупный пожар на территории посёлка Исеть Свердловской области. Пострадало 12 строений. Площадь возгорания достигала 1500 кв. метров.