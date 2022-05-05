Берлин, , 11:12 — REGNUM Сёстры Захро, уроженки Афганистана, убитой мужем в Германии на прошлой неделе, обратились к властям Германии с открытым письмом, призывая их серьёзно отнестись к тревожным сигналам об угрозе жизни женщин. Они обвиняют сотрудников немецкой полиции в игнорировании угроз, с которыми сталкивалась жертва.

Убийство publicdomainpictures.net

Ранее газета Tagеsspiegel сообщила, что согласно расследованию СМИ, немецкие силовики знали, что Захро серьёзно угрожал бывший муж, но не приняли необходимых мер для её защиты.

30 апреля немецкие СМИ сообщили, что 42-летний гражданин Афганистана убил свою бывшую жену на глазах у десятков прохожих. Газета Berliner Zeitung сообщила, что мужчина одном из районов немецкой столицы 29 апреля ударил холодным оружием 31-летнюю женщину.

Согласно сообщению, подозреваемый сначала скрылся с места происшествия, но затем полиции с помощью очевидцев удалось его задержать. Убитую женщину звали Захро. Она была матерью шестерых детей, и двое из них находились на месте происшествия, когда на неё напал её бывший муж.

Сестры Захро опубликовали открытое письмо, в котором обвиняют немецкую полицию и правовую систему в смерти их сестры. Они заявляют, что жизнь женщин, особенно иммигранток, в этой стране не защищена должным образом.

В открытом письме говорится, что немецкая полиция неоднократно говорила об убийстве женщин как о «своего рода трагедии в отношениях между мужчинами и женщинами» и что убийство женщин стало обычным явлением. В письме также говорится, что немецкие политики должны предпринять какие-то шаги, чтобы коренным образом изменить отношение полиции к предотвращению убийств женщин.

Защитницы прав женщин в Германии отмечают, что трагедия в немецких СМИ сведена к таким названиям, как «убийство» и «драма», в то время как мотивы этого преступления напрямую связаны с «женоубийством».