Колпино, Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Поиски пропавшей два месяца назад петербурженки завершились констатацией её убийства. Муж, заявивший об исчезновении жены, признался, что убил и закопал супругу в лесу под Гатчиной, сообщили 5 мая в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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О пропаже 41-летней жительницы Колпинского района Петербурга Елены К. стало известно 22 февраля, когда в полицию с заявлением обратился ее 44-летний муж. Мужчина рассказал, что Елена ушла из дома и больше он ее не видел. Добровольцы начали поиски без вести пропавшей горожанки. Вместе с тем правоохранительные органы начали рассматривать и другую версию, что женщина исчезла не по своей воле.

Как позже установило следствие, в тот день в квартире супругов произошла ссора. Мужчина убил жену и вывез ее тело на территорию Гатчинского района Ленинградской области. В лесном массиве в районе деревни Старое Колено он расчленил труп некогда любимой женщины и закопал его. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В ходе проверки показаний с участием подозреваемого были обнаружены останки тела женщины, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Отметим, что по данным издания «Фонтанка», подозреваемый по уголовному делу позиционировал себя как члена одного из байкерских клубов Петербурга и ролевика.