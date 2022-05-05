Мариуполь, ДНР, 5 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 536 человек. Об этом 5 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

В штабе рассказали, что за сутки с 08:00 4 мая до 08:00 5 мая эвакуированы 536 человек, в том числе 64 ребёнка. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

Всего с 5 марта ПОПН «Безыменное» принял 27 818 человек.