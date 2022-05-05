5 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 12:30 — REGNUM Белый дом анонсировал поездку президента США Джо Байдена на Ближний Восток. Однако точная дата визита пока не обозначена. Предполагается, что он может состояться в конце июня.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Известно, что 26 июня Байден примет участие в заседании лидеров стран «Большой семерки» в Германии, а 29 июня в конференции НАТО в Испании. Что же касается Ближнего Востока, особенно стран региона, которые намеревается он посетить, то пока известно только то, что прорабатывается визит в Израиль и Палестинскую автономию. Вместе с тем американское издание The Wall Street Journal сообщало, что в конце апреля Саудовскую Аравию секретно посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. В прибрежном городе Джидда он провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом, в ходе которых обсуждалась возможность посещения этой страны Байденом. Но насколько успешны для США оказались эти переговоры, неизвестно. Тем не менее Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля обсуждают идею проведения встречи региональных лидеров в рамках визита Байдена в Израиль. Скорее всего, речь идет об участниках недавнего саммита в Израиле госсекретаря США и глав МИД ОАЭ, Марокко и Бахрейна.

Теперь покажем сопутствующий региональный политический фон. Американские эксперты указывают, что к концу июня Вашингтон ожидает подписания с Ираном ядерного соглашения, вывода этой страны из режима санкций, что способно изменить ситуацию в регионе. К этому времени должен также достигнуть определенной фазы развития и украинский кризис. Напомним, что с началом его США стали настаивать на том, чтобы Саудовская Аравия нарастила добычу нефти с целью добиться снижения цен на мировом рынке и «подорвать» финансирование российской военной операции. Не получилось. Королевство проигнорировало американский запрос. Оно и другие члены ОПЕК, а также члены ОПЕК+ продолжают придерживаться квот на добычу, которые сами себе установили. В обозримом будущем ситуация на этом направлении вряд ли изменится.

Добыча нефти (сс) John Hill

Зато «неожиданно» стали портиться отношения Израиля с Россией. В роли главного автора этой увертюры выступил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, который рассчитывает занять пост премьер-министра непосредственно после роспуска парламента. Именно он, комментируя кадры, опубликованные после ухода российских военных из города Бучи, назвал «военным преступлением» «умышленное причинение вреда гражданскому населению» и приписал его России, как это ранее делали США. В ответ МИД России напомнил Израилю о незаконной оккупации палестинских территорий, в частности превращении сектора Газа в «тюрьму под открытым небом». Плюс к этому и то, что Израиль после запроса Вашингтона рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине, а ведь еще недавно главу правительства Израиля Нафтали Беннета принимали в Кремле в качестве одного из потенциальных посредников в урегулировании украинского кризиса. Зато с Биньямином Нетаньяху в бытность его премьером у российского руководства был налажен хороший личный контакт.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху Официальное интернет-представительство президента России

В последние годы две страны активно сотрудничали по многим вопросам, в том числе касающимся региональной безопасности, особенно когда речь шла об Иране и его роли в Сирии. Теперь Россия может отказаться выступать в роли одного из стабилизирующих факторов для Израиля на Ближнем Востоке, где сохраняется огромный конфликтный потенциал. Как в такой ситуации будут действовать США? Ранее американские эксперты утверждали, что Белый дом разрабатывает новую доктрину своей ближневосточной политики. С одной стороны, она связана с возвращением США в число стран, подписавших иранское ядерное соглашение, против чего категорически выступает Израиль. С другой стороны, позиция Байдена по палестинскому урегулированию может быть поддержана рядом арабских стран. В то же время в регионе сложился такой расклад сил, при котором многие страны стали усматривать угрозу теперь не в Израиле, а в Турции и Иране в ситуации, когда Байден возвел Россию на первое место среди «врагов Запада» и будет пытаться выдавливать ее из контекста ближневосточных проблем.

Поэтому в свете развития украинского кризиса многие лидеры стран региона воспринимают ход событий настороженно и с определенным беспокойством, понимая, что их в любом случае поставят перед сложным выбором. Кстати, определенный эффект на их поведение оказал и поспешный вывод американских войск из Афганистана. Но главное, на наш взгляд, будет заключаться в том, как Байден станет дальше оценивать и распоряжаться политическим и геополитическим багажом, который получил от прежней администрации на Ближнем Востоке, реанимирует ли там политику Барака Обамы, будет ли выбор его новой внешней политики основываться на реальности, а не на идеалистических амбициях. Пока же от Байдена исходят только новые угрозы, как пишет американское издание Foreign Policy, в интересах «сохранения значимой роли в этом регионе мира при оптимизации собственных издержек вовлечения». Получится ли?