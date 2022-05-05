Томск, , 11:10 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, 31 человек госпитализирован в стационар. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 130 218. Выздоровели после COVID-19 за весь период пандемии 127 855 пациентов, в том числе 51 за последние сутки.

Жертвами коронавируса к настоящему времени стали 831 местный житель. За последние 24 часа в регионе зарегистрирован один летальный случай.