Ярославль, 5 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Суд обязал мэрию Ярославля обеспечить нормативную очистку сточных вод, поступающих в Волгу через ливневой коллектор в центральной части города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

yarnews.net Место сброса стоков в Волгу. Март 2021 года

Иск об обеспечении нормативной очистки сточных вод, поступающих в Волгу через ливневой коллектор на Полушкиной роще, подал Ярославский межрайонный природоохранный прокурор. В качестве ответчиков по делу изначально значились мэрия Ярославля, АО «Кордиант» и «ТГК-2». На территории ярославского шинного завода и ТЭЦ-1 расположены ливневые колодцы, через них идет сброс промышленных стоков, которые потом поступают в ливневой коллектор. Его участок протяженностью 425 метров является муниципальным. Очистка сточных вод в коллекторе не проводится, промстоки сразу поступают в Волгу.

«В коллектор поступают промливневые стоки с территории промышленных площадок АО «Кордиант», ПАО ТГК-2, АО- Ярполимермаш-Татнефть и др., расположенных на водосборной площади коллектора. Очистка стоков, поступающих в реку Волга, не производится. Согласно протоколу результатов химического анализа пробы воды, отобранной из выпуска ливневых сточных вод в р. Волга в районе спорного коллектора, превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ составило по нефтепродуктам — в 95,6 раз; по фенолам (общим)- в 3,9 раза», — отмечается в решении Кировского районного суда.

Прокуратура изначально требовала обеспечить очистку стоков на территории предприятий, однако в ходе рассмотрения иска претензии к «ТГК-2» были отозваны. В АО «Кордиант» возражали против удовлетворения иска, считая, что очисткой стоков должна заниматься специализированная организация, отвечающая за коллектор. В мэрии Ярославля также не спешили признавать коллектор муниципальным.

«В собственности г. Ярославля находится только часть промливневого коллектора- участок протяженностью 425 м. от колодца ЛК-6 до выпуска в районе береговой линии, общая протяженность коллектора- более 2600 м. Значительное превышение норм концентрации вредных веществ обнаружено в ливневых колодцах на сетях, принадлежащих промышленным предприятиям: ПАО ТГК-2, АО «Кордиант», АО «Ярполимермаш-Татнефть». Стоки с городских территорий в промливневой коллектор, расположенный в районе ул. Полушкина Роща г. Ярославля, в р. Волга, не поступают. Поскольку в спорный промливневой коллектор сливаются исключительно сточные воды с группы предприятий Северного промузла, в связи с распределением полномочий в сфере водоотведения, департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области может определить гарантирующую организацию, которая будет заключать договоры водоотведения с абонентами и договоры по транспортировке сточных вод с транзитными организациями», — заявили в суде свою позицию юристы мэрии.

Но Кировский районный суд принял решение частично удовлетворить исковые требования Ярославской природоохранной прокуратуры. До 1 апреля 2023 года АО «Кордиант» обязали провести мероприятия, направленные на повышение качества стоков, поступающих в коллектор через колодец Ярославского шинного завода. Так же суд решил, что раз мэрия является собственником части коллектора непосредственно в месте сброса в Волгу, то именно городские власти должны обеспечивать нормативную очистку стоков, поступающих в реку.

«Обязать мэрию города Ярославля, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля в срок до 01 июля 2023 года организовать отведение сточных вод через городской промливневой коллектор, расположенный в районе ул. Полушкина Роща г. Ярославля в р. Волга в соответствии с Нормативами предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденными приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 522», — говорится в решении Кировского районного суда.

В законную силу решение не вступило, апелляций в Ярославский областной суд пока также не подано. Срок обжалования — до 15 мая 2022 года.