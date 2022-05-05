Ставрополь, 5 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Проект строительства автомобильной дороги, соединяющей курорты Северо-Кавказского федерального округа с Черноморским побережьем, вошел в новую стратегию развития округа до 2030 года. В документе, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, этот значимый проект, вопрос о необходимости которого поднимался десятилетиями еще с советских времен, включен в стратегию наряду с планами по реконструкции аэропортов в ряде субъектов СКФО.

Рихард Зоммер. Кавказ. Крестьяне на дороге. 1903

«Главный проект стратегии в этой сфере — строительство автодороги, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими туристическими центрами. Также планируется реконструкция аэропортов в Махачкале, Нальчике, Беслане и Грозном», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, в новую стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа вошли планы по реализации ряда крупных промышленных инвестпроектов, а также по строительству школ и детских садов.

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Напомним, дорога на Черноморское побережье, которая должна проходить через Ставропольский край, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край, существенно сократит время в пути для автомобильного транспорта и послужит развитию регионов Северного Кавказа, объединив несколько крупных курортных объектов в разных субъектах Северного Кавказа и Юга России.

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