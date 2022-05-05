Луганск, , 11:17 — REGNUM Более 20 человек, в том числе один ребёнок, погибли в Луганской Народной Республике с начала эскалации — с 17 февраля по 5 мая. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что за 11 недель жертвами агрессии вооруженных формирований Украины стали 24 мирных жителя. Ещё 47 человек получили ранения различной степени тяжести. В числе погибших — один ребёнок, ещё четыре ребёнка ранены.

За этот же период разрушен и повреждён 981 дом в 24 населённых пунктах, а также 91 объект гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 недель украинские силовики 923 раза обстреляли территорию ЛНР с применением тяжёлого вооружения. По республике выпускали ракеты «Точка-У», стреляли из систем «Град», «Ураган» и «Смерч».

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