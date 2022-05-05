Луганск, 5 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Более 20 человек, в том числе один ребёнок, погибли в Луганской Народной Республике с начала эскалации — с 17 февраля по 5 мая. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Отмечается, что за 11 недель жертвами агрессии вооруженных формирований Украины стали 24 мирных жителя. Ещё 47 человек получили ранения различной степени тяжести. В числе погибших — один ребёнок, ещё четыре ребёнка ранены.

За этот же период разрушен и повреждён 981 дом в 24 населённых пунктах, а также 91 объект гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 недель украинские силовики 923 раза обстреляли территорию ЛНР с применением тяжёлого вооружения. По республике выпускали ракеты «Точка-У», стреляли из систем «Град», «Ураган» и «Смерч».

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