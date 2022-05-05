Лос-Анджелес, США, 5 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Компания Marvel представила финальный трейлер картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 5 мая пишет DTF.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

По сюжету фильма Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) и его союзники отправляются в Мультивселенную, чтобы лицом к лицу встретиться с новым таинственным противником. Помимо Камбербэтча в картине сыграли Элизабет Олсен, Чиветел Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес, Майкл Стулбарг и Рэйчел Макадамс. Режиссёром выступил Сэм Рэйми, а сценаристом — Майкл Уолдрон.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоялась 2 мая 2022 года — в США фильм выйдет 6 мая. В России релиза картины не будет.