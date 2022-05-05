Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В небе над Ростовом-на-Дону 9 Мая состоится главный воздушный парад на юге России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа 5 мая.

Mil.ru Главный воздушный парад на юге России состоится в Ростове-на-Дону

В небо над городом взмоют более 40 воздушных судов, в том числе самолёты военно-транспортной авиации ВКС России — Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, вертолёты армейской авиации ЮВО – Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.

В воздушном параде примут участие экипажи армейской, штурмовой, истребительной, бомбардировочной и военно-транспортной авиации из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону вечером 3 мая состоялась первая тренировка парада Победы. В пешем строю 9 Мая пройдут около 2,5 тыс. человек. Также зрители увидят почти 50 образцов боевой техники и свыше 30 летательных аппаратов.

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