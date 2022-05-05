Якутск, 5 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Якутске открыли модульный дата-центр для хранения и обработки информации (ЦОД). Все основные системы разработаны на базе российского программного обеспечения специально для Крайнего Севера. Это обеспечит безопасность цифровых данных и увеличит стабильность работы информационных систем региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Символично, что дата-центр начинает свою работу именно в год столетия республики. С выходом на новые возможности Якутия продолжит своё стремительное движение вперёд как цифровая республика. Важно, чтобы процесс цифровизации был организованным и без сбоев. От этого зависит качество всей нашей работы и комфорт сотен тысяч якутян, получающих эти услуги», — сказал глава Айсен Николаев.

Центр будет отвечать за все информационные потоки в регионе.

По мнению властей Якутии, открытие центра может стать хорошим примером импортозамещения и имеет важное значение для обеспечения информационной безопасности России, задачи неоднократно обозначенной руководством РФ.

Перемещаемое модульное сооружение оснащено камерой видеонаблюдения, вентиляцией, системами безопасности и контроля доступа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве создан единый онлайн сервис «Свои технологии» для поиска поставщиков, партнеров, мер финансовой поддержки и для поддержки импортозамещения.