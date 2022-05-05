Москва, , 11:07 — REGNUM Как рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, она не попала на заседание комитета ООН по информации из-за проволочек по линии посольства США. Российский дипломат сообщила об этом 5 мая в эфире «Соловьев Live».

Мария Захарова Mid.ru

Как указала Захарова, российская сторона как всегда в таких случаях запросило визу. При этом она отметила, что ООН сделало все от нее зависящее, чтобы принимающая страна, в этом случае — США, выдало визу.

«Они это сделали, но дело в том, что они дали мне визу, учитывая, что они же запретили, сделали невозможными прямые авиарейсы, так вот они дали мне визу тогда, когда я даже при самых больших усилиях не смогла бы прибыть в Нью-Йорк до назначенного срока и даже во время назначенного срока», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Также Захарова уточнила, что в этом случае она бы приехала после того как два дня выступлений завершились, так как в США нет прямых рейсов и можно долететь только обходными путями.

«Просто для того чтобы все понимали, что мы этой темой очень плотно занимались — через Израиль, через Египет, Турцию прорабатывали все маршруты. Мы не успевали, даже если бы они выдали визу впритык, в понедельник», — отметила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины в преддверии 9 мая — российского Дня Победы.