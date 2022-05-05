Чебоксары, , 11:06 — REGNUM В Чувашии начались посевные работы. Темп сева выше прошлогоднего уровня, при этом общая площадь меньше. Это следует из оперативных данных республиканского министерства сельского хозяйства.

Сев гороха в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

По сведениям аграрного ведомства, на 4 мая в хозяйствах Чувашии посеяно 22,6 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур (в 2021 году — 34,3 тыс. гектара). Темп сева 3 мая составил 4,2 тыс. гектара (в 2021 году — 3,1 тыс. гектара).

Отмечается, что активнее всего полевые работы идут в хозяйствах Яльчикского и Порецкого районов, где посеяно 4 и 3 тыс. гектаров, а также в Алатырском и Батыревском районах, где занято под урожай по 2 тыс. гектаров.

Подкормка озимых зерновых культур проведена на 60,8 тыс. гектара, что составляет 67,6% площади сева.

Посадка картофеля началась пока только в Вурнарском районе. Технические культуры посеяны на площади 0,5 тыс. гектара, однолетние травы — на территории 0,7 тыс. гектара.

Напомним, ранее глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов заявлял, что посевную кампанию планируют провести в течение »2 — 3 недель».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2022 году планируется увеличить посевную площадь на 1% — до 545 тыс. гектаров. Их них под посадку зерновых и зернобобовых предусмотрено 303 тыс. гектара.

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