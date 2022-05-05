Симферополь, 5 мая 2022, 11:05 — REGNUM Более 100 тонн гуманитарной помощи собрали мусульмане Крымского полуострова для жителей Херсонской области. Об этом сообщил муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев.
Он также сообщил о налаживании контактов с религиозными общинами Херсонской и Запорожской областей, которые были полностью прерваны в 2014 году. Крымские мусульмане готовы обеспечить соседей всем необходимым, в том числе книгами.
Как сообщало ИА REGNUM, Крым активно налаживает связи с освобождёнными от украинских националистов территориями — прежде всего, Херсонской и Запорожской областями. Из региона систематически отправляются партии гуманитарной помощи. Налажены поставки в Крым продукции предпринимателей, расчёты уже ведутся в рублях.