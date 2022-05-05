Симферополь, 5 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Более 100 тонн гуманитарной помощи собрали мусульмане Крымского полуострова для жителей Херсонской области. Об этом сообщил муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«Собрали более ста тонн, но на этом не останавливаемся. Ребята к празднику ещё много чего туда повезли, потому что там всё ещё нестабильно, не решены вопросы пенсий, зарплат, продовольственных товаров. Возможно, наши действия лишь малая толика, но это помощь, люди должны чувствовать заботу, и для нас это неважно, русский он, армянин или крымский татарин», — сказал муфтий в эфире телеканала «Миллет».

Он также сообщил о налаживании контактов с религиозными общинами Херсонской и Запорожской областей, которые были полностью прерваны в 2014 году. Крымские мусульмане готовы обеспечить соседей всем необходимым, в том числе книгами.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым активно налаживает связи с освобождёнными от украинских националистов территориями — прежде всего, Херсонской и Запорожской областями. Из региона систематически отправляются партии гуманитарной помощи. Налажены поставки в Крым продукции предпринимателей, расчёты уже ведутся в рублях.