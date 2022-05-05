Москва, 5 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Площадки Уолл-стрит и рисковые активы в целом устроили полноценное ралли4 мая, которое продолжается и 5 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

RMajouji Уолл-стрит

«S& P 500, Dow Jones и Nasdaq Composite подскочили в среднем на 3% в ответ на решение Федрезерва США. Центробанк ожидаемо повысил ставку на 0,5%, что не произвело впечатление на рынки.

Главным фактором, подтолкнувшим акции к росту, стало заверение Джерома Пауэлла о том, что регулятор исключает возможность повышения стоимости кредитования на 75 базисных пунктов.

Еще одним голубиным сигналом, успокоившим инвесторов, стало замечание о намерении банка повысить ставку на 0,5% на двух следующих заседания, тогда как игроки полагали, что Пауэлл озвучит повторение аналогичных повышений в течение четырех предстоящих месяцев.

Этого оказалось достаточно, чтобы подогреть спрос на высокодоходные активы и ослабить доллар по всему спектру рынка. Впрочем, более осторожная риторика Федрезерва на данном этапе вовсе не гарантирует соблюдение озвученных планов в дальнейшем.

Дело в том, что если с августа банк начнет поднимать стоимость заимствований на 0,25%, процесс достижения так называемой нейтральной ставки затянется.

Более того, в дальнейшем, если инфляция продолжит расти или же начнет замедляться, но слишком скромными темпами, регулятор будет вынужден продолжить агрессивное ужесточение политики.

Но на данном этапе аверения Пауэлла выглядят вполне убедительно, хотя напряженная и сложная геополитическая обстановка не дает уверенности даже в краткосрочных планах, которые могут быть скорректированы с учетом меняющихся обстоятельств.

К слову, в своем сопроводительном заявлении глава ФРС США выразил надежду на то, что экономика США сможет избежать жесткой посадки. Однако, очевидно, уверенности в этом нет.

ока же инвесторы предпочитают не забегать вперед и переваривают посыл Центробанка. В Азии фондовые индексы подхватили эстафету у коллег с Уолл-стрит. Площадки Гонконга, Австралии и Китая подросли, правда, более сдержанно в сравнении с американскими бенчмарками.

Shanghai Composite прибавил почти 0,7%, проигнорировав свежий отчет, который отразил падение апрельского PMI в сфере услуг от Caixin/Markit практически до рекордного минимума.

С другой стороны, с учетом жестких локдаунов и обвала официального PMI, опубликованного на минувших выходных, такой слабый показатель никого не удивил.

Между тем доллар уже возвращает утраченное, причем довольно смело. После первоначальной реакции, трейдеры осознали, что даже осторожная риторика ФРС не отменяет того, что Центробанк США заметно опережает своих коллег, а значит, дивергенция монетарной политики остается одним из главных аргументов в пользу долларовых быков.

Так, евро, отметив недельные максимумы в районе 1.0640, вернулся под отметку 1.0600 и пытается ухватиться за этот уровень. Доллар/иена возобновила подъем и снова целится на отметку 130.00, тогда как падение ограничилось зоной 128.60.

6 мая США публикуют ключевой отчет по занятости, и если цифры окажутся сильными, USD вполне может полностью отыграть потери, понесенные после заседания ФРС.

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