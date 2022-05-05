Южно-Сахалинск, 5 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. На Сахалине завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено после гибели двух студентов Сахалинского государственного университета. На скамье подсудимых окажется 58-летний директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса вуза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Читайте также: В Марий Эл возбуждено дело из-за падения ребёнка с высоты на стройке

Мужчину обвиняют в халатности. По версии следствия, ему было достоверно известно о неисправности электропроводки в общежитиях университета, но никаких мер он не принимал. В результате бездействия обвиняемого от удара электрическим током погибли двое студентов.

Обвинительное заключение уже утверждено прокурором и дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по факту падения с высоты на стройке 9-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.