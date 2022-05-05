В Минфине Грузии объяснили, почему Тбилиси не вводит санкции против РФ
Тбилиси, 5 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Если Тбилиси введёт санкции против России, то это в первую очередь ударит по грузинской экономике. Об этом заявил журналистам глава минфина Грузии Леван Давиташвили.
«Санкции со стороны Грузии совсем не отразятся на экономике России, но они могут быть весьма вредными для граждан нашей страны, могут ухудшить социальное положение граждан», — сказал Давиташвили.
Он добавил, что обвинения, будто в Грузии позволят российским бизнесменам обходить западные санкции, являются «аморальными» и вредят интересам страны. По его словам, минфин ужесточил контроль над тем, чтобы российскую продукцию не выдавали за произведённую в Грузии.
Стоит отметить, что Россия входит в тройку крупнейших торговых партнёров Грузии. В 2021 году товарооборот между странами достиг $1,6 млрд, что превышает показатель за 2020 года на 23,2%.