Тбилиси, 5 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Если Тбилиси введёт санкции против России, то это в первую очередь ударит по грузинской экономике. Об этом заявил журналистам глава минфина Грузии Леван Давиташвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

«Санкции со стороны Грузии совсем не отразятся на экономике России, но они могут быть весьма вредными для граждан нашей страны, могут ухудшить социальное положение граждан», — сказал Давиташвили.

Он добавил, что обвинения, будто в Грузии позволят российским бизнесменам обходить западные санкции, являются «аморальными» и вредят интересам страны. По его словам, минфин ужесточил контроль над тем, чтобы российскую продукцию не выдавали за произведённую в Грузии.

Стоит отметить, что Россия входит в тройку крупнейших торговых партнёров Грузии. В 2021 году товарооборот между странами достиг $1,6 млрд, что превышает показатель за 2020 года на 23,2%.