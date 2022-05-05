Новосибирск, 5 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 7 по 11 мая местами прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней воздух прогреется до 22 °C.

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При этом местами столбик термометра поднимется до +27 °C, а порывы ветра составят до 23 метров в секунду. Осадков пока не предвидится.

«Тёплая погода с сильным ветром лишь увеличивает риск возникновения новых ландшафтных пожаров, — отметили в региональном управлении МЧС России. — Специалисты напоминают местным жителям о действии особого противопожарного режима в регионе».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Новосибирской области намерены усилить надзорную работу из-за природных пожаров.