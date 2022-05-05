Пермь, , 11:01 — REGNUM В Пермском крае из-за падения дерева произошла задержка в движении шести пригородных поездов. Об этом сообщает 5 мая Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, вечером 4 мая из-за падения деревьев произошло отключение контактной сети на железной дороге в районе перегона Валежная — Комарихинская. Задержка в движении электричек составила три часа.

В настоящее время контактная сеть восстановлена. Поезда следуют согласно графику. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.