Томский район, Томская область, 5 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Томском районе Томской области специалисты устанавливают причины смертельного пожара в деревне Бодажково. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло вечером 4 мая.

Пожар

К моменту приезда пожарных горели деревянный дом с верандой, а также стоящий рядом сарай. В результате крыша дома прогорела и рухнула, кроме того, обгорели стены внутри и снаружи дома.

Силами девяти человек пожар удалось ликвидировать на площади 60 кв. метров. Под завалами дома огнеборцы нашли тело мужчина 1958 года рождения. Ещё один мужчина 1983 года получил ожоги.

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