Москва, , 10:58 — REGNUM Германии и остальным странам Европейского союза будет очень сложно отказаться от российских энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал предложение Европейской комиссии ввести постепенное эмбарго на нефть и нефтепродукты, закупаемые в России.

Добыча нефти (сс) randomix

«Половина доходов от экспорта сырой нефти идёт в Россию из ЕС. Россия поставляет в ЕС примерно 33% необходимой им нефти. А ее они сейчас потребляют много — примерно 1,3 млн тонн в сутки сырой нефти и почти 800 тыс. тонн нефтепродуктов. Да, Европа может отказаться от российской нефти, но очень дорогой ценой. Все подорожает, а экономика на время затормозится, — сказал Тимофеев. — Конечно ОАЭ и Саудовская Аравия имеют резервы. Но для европейцев самое трудное — это переориентировать технологию нефтеперерабатывающих заводов, которые настроены на использование именно российской нефти. А у России трудностей не будет. Во-первых, в РФ готовы выпускать свои буровые установки или использовать китайские. Во-вторых, силовые машины можно производить и в Санкт-Петербурге или Перми. Выход есть всегда. Можно поставлять [нефть] третьим странам со скидкой 10-25%. Так в деньгах Россия потеряет не 20-30%, а только 10%».

Именно поэтому, как полагает Тимофеев, Индия уже сейчас хочет скидку и готова покупать нефть по 70 долларов.

«Это ниже рынка на 35%. Но пока рано говорить о такой скидке», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постпредам стран Евросоюза не удалось достичь договорённости по введению запрета на поставки в ЕС нефти из России.

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