Казань, , 10:58 — REGNUM Хоккеисты Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов перешли из московского «Динамо» в казанский «Ак Барс». Об этом 5 мая сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вадим Шипачёв Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что «Динамо» получило денежную компенсацию от «Ак Барса». Текущие контракты Шипачёва и Войнова действительны до конца сезонов 2023/24 и 2022/23 соответственно.

Шипачёв играл за «Динамо» на протяжении последних четырёх сезонов. Он становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ в последних трёх сезонах.

Войнов провел в «Динамо» один сезон. В сезоне 2021/22 он сыграл в 51 матче и набрал 41 очко (10+31).