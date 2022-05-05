Калуга, , 11:20 — REGNUM Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Калуге была получена информация о незаконном завладении материнским капиталом. Об этом 5 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении полиции.

Материнский капитал Credits-helps.ru

По версии правоохранителей, 24-летняя жительница Калужской области заключила договор займа с одной из калужских фирм с целью получения средств на строительство жилья. Предоставив пакет документов, женщина получила государственный сертификат материнского капитала на общую сумму более 450 тысяч рублей. После перечисления денег на её счет женщина обналичила их. При этом часть суммы подозреваемая, по устной договоренности, передала фирме, с которой заключала договор на строительство жилища, а оставшиеся денежные средства потратила на личные нужды. В дальнейшем при выезде на участок строительства должностные лица факт возведения жилья не установили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Расследование продолжается. Согласно действующему законодательству за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1,5 года.

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