Москва, , 10:55 — REGNUM Российские средства ПВО за ночь уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая «Байрактар-ТБ2», а также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Об этом официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 5 мая в ходе брифинга.

Он уточнил, что беспилотники сбиты над территорией Харьковской и Херсонской областей Украины, а также над территорией ДНР и ЛНР. Беспилотник «Байрактар-ТБ2» турецкого производства уничтожен в районе острова Змеиный в Одесской области.

Кроме того, два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» перехвачены в районе населённых пунктов Тарасовка и Васильевка.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 149 украинских военных самолётов, 112 вертолётов, 726 беспилотников, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и других боевых бронированных машин.

Кроме того, поражены 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2646 единиц специальной военной автомобильной техники.

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